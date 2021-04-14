В Екатеринбурге мужчина облил себя бензином и поджог

Медики доставили мужчину в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня ночью, 14 апреля, мужчина облил себя бензином и поджог. Инцидент произошел в Кировском районе на улице Блюхера, 99. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash. Обгоревшего мужчину обнаружили сотрудники МЧС, когда приехали на место, чтобы потушить воспламенившийся мусор.

- В течение 10 минут на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что на площади два квадратных метра горит мусор. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате происшествия пострадал мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

С сильными ожогами мужчину передали медикам, которые доставили его в больницу. Как уточнил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, произошедшее не имеет отношение к криминалу.