Собранные шины отправят в нижнетагильский центр утилизации отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся пункт приема старых автомобильных шин. Отработанные покрышки начали принимать в ЕМУП «Спецавтобаза» на Посадской, 3. До этого в городе не было мест, куда можно бы было сдать использованные шины и горожане хранили их в собственных гаражах или оставляли на контейнерных площадках или в автомастерских.

- Это разгрузит контейнерные площадки и сократит число стихийных свалок в Екатеринбурге. Если такая услуга станет востребованной, сборные пункты будут организованы и на других территориях Свердловской области, которые мы обслуживаем, - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Отметим, что услуга будет платной. Стоимость зависит от радиуса шины и варьируется для легковых автомобилей от 190 до 340 рублей, для грузовых - от 280 до 680 рублей за комплект из четырех штук.

Старые покрышки имеют четвертый класс опасности и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами, поэтому их отправят в нижнетагильский центр утилизации отходов ООО «ЦГС». Там их переработают в мелкодисперсную крошку, которую в дальнейшем будут использовать, например, при строительстве и ремонте дорожных покрытий и при производстве кровельных гидроизоляционных материалов.

Использованные шины можно привезти на Посадскую, 3 (въезд со стороны ул. Гурзуфской), с 8:00 до 20:00 часов ежедневно. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение.