Гроссмейстер Анатолий Карпов проведет сеанс одновременной игры в шахматы в УрГЭУ

Анатолий Карпов уже не в первыйраз участвует в Евразийском экономическом форуме для молодежи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ХI Евразийского экономического форума молодежи пройдет в УрГЭУ с 20 по 22 апреля. На него уже зарегистрировались более 5500 участников. Причем не только из России, но и из других стран: Турции, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Почетным гостем форума станет гроссмейстер Анатолий Карпов. Он проведет со студентами сеанс одновременной игры в шахматы.

- Из-за пандемии, в этом году форум пройдет в двух форматах — очном и онлайн, - рассказывают в университете. – Участники и спикеры получат доступ к облачным ресурсам УрГЭУ и смогут подключаться к интерактивным сессиям через команды, созданные в Microsoft Teams, участники из Китайской Народной Республики – через команды, созданные в Zoom.

Напомним, что идея организации Евразийского экономического форума молодежи появилась в 2000 году. Его цель – объединить молодежь разных стран под эгидой российских университетов. В 2010 году прошел I ЕЭФМ.