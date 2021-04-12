На скамейке в центре Екатеринбурга обнаружили труп мужчины

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня утром 58-летний мужчина из Полевского почувствовал себя плохо по пути на работу и прилег на скамейку в районе улицы 8 марта, 57. Немного спустя прохожие обнаружили, что уралец скончался. О трупе мужчины очевидцы сообщили спецслужбам.

- Сообщение об инциденте поступило в органы полиции от «скорой помощи» в 10:55 часов. Прибывшие врачи констатировали его смерть, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным силовиков, предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера - он мог скончаться от имеющегося у него заболевания. Тем не менее, следователи проводят проверку.

- Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются в целях опроса возможные очевидцы произошедшего, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - добавили в СК по Свердловской области.