Свердловчан предупредили о мошенниках, предлагающих установку приборов учета электроэнергии

Мошенники предлагают установку индивидуальных приборов учета электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области энергетики предупредили жителей региона о мошенниках, предлагающих услуги по продаже и установке индивидуальных приборов учета электроэнергии. По данным «ЭнергосбыТ Плюс», злоумышленники уже предлагали свои «услуги» жителям Верхотурья и Серова.

- С 1 июля 2020 года установка и замена индивидуальных счетчиков электроэнергии производится силами гарантирующих поставщиков и сетевых организаций. Обращаться в энергокомпанию нужно в трех случаях: если у человека нет счетчика, но есть техническая возможность его установить; если счетчик сломался или у счетчика закончилась поверка, - напомнили в пресс-службе АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Свердловчан попросили быть бдительными, не открывать незнакомцам двери в квартиру и предупредить о возможных действиях злоумышленников близких, особенно пожилого возраста.