На Урале мошенник для получения денег решил использовать имя Евгения Кульберга

Мошенник просил перевести ему девять тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области телефонные аферисты решили «разводить» людей необычным способом. В своих звонках ни стали использовать имя Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга. Об этом рассказал сам Евгений Кульберг в своих социальных сетях. По его словам, сообщили о двух случаях мошенничества. Сначала неизвестные позвонили его знакомой и попросили девять тысяч рублей, также обращение поступило руководству женщины в Москве.

- Дорогие подписчики! Если вам поступит звонок от моего имени «дай денег» — не давайте! Требуйте личной встречи, или звоните в епархию. Все официальные просьбы на то и официальные, чтобы быть подтвержденными. Во избежание фейков, - сообщил митрополит в своем телеграм-канале.

Полиция уже вычислила мошенника. Он проживает в исправительной колонии Нижнего Тагила, за что он попал туда, неизвестно.