В Екатеринбурге составили методичку по облику новостроек

Фото: Instagram Андрея Молокова

В Екатеринбурге департамент архитектуры разработал методичку по формированию облика новостроек. Это необходимо, чтобы избежать недоработанных эскизных проектов, которые по формальным признакам соответствуют принятым стандартам качества. Такие дома не учитывают особенности окружающей застройки, не имеют собственного художественного образа и утрачивают идентичность.

- В целях повышения качества среды и сохранения архитектурного своеобразия Екатеринбурга, улучшения утилитарных и эстетических качеств новой застройки, был разработан каталог, в который включены качественные примеры выразительных архитектурных решений объектов капитального строительства, - сообщил на своей странице в социальных сетях главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Каталог состоит из 99 страниц, в которых подробно рассказывается, как должен выглядеть качественный проект, как необходимо оформлять облик жилых домов, больниц, школ, детских садов, торговых центров и других объектов. Ознакомиться с примерами можно на официальном сайте Екатеринбурга.