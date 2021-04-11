Вынес сейф и купил машину: на Урале будут судить мужчину, обворовавшего заправку

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Новоуральске будут судить мужчину, вынесшего из офиса автозаправки сейф, в котором лежали около 600 тысяч рублей. История произошла 28 февраля, в полицию обратилось руководитель предприятия, который заметил, что двери и окна вскрыты, а из здания пропал металлический шкафчик с деньгами. Оперативники задержали вора по горячим следам, им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за кражи, нарушения ПДД и побеги из-под стражи.

Задержанный объяснил, что накануне ночью он выпивал, а когда деньги закончились, то вспомнил, что на прежнем месте работы, где он трудился автомойщиком, хранится сейф.

- На украденное обвиняемый купил в Екатеринбурге поддержанный автомобиль «Тойота» 2005 года выпуска. За его рулем он и был задержан сыщиками уголовного розыска при попытке вернуться в город, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Полиция изъяла автомобиль, а также оставшиеся после сделки деньги и передала их руководителю в качестве компенсации ущерба. Мужчину, обворовавшему заправку, грозит до семи лет лишения свободы.