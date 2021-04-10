По словам губернатора региона, вакцину от коронавируса уже распределили по больницам области

Глава региона отметил, что вакцинация позволили смягчить некоторые ограничительные меры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о новой партии вакцины от коронавируса. По словам главы региона, накануне прибыло 41 тысяча доз «Спутника V». Вакцину уже распределили по больницам. Еще на днях должны привезли 1620 доз «ЭпиВакКороны», эту поставку ждали долго.

- Прививка, я напомню, делается в два этапа. Первую фазу прошли более 242 000 свердловчан, обе - почти 173 000 жителей региона. Мы видим, что интерес уральцев к вакцинации высок. Люди понимают, что это надёжный щит от болезни, - написал в своей Instagram Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что вакцинация позволили смягчить некоторые ограничительные меры. Например, начали снимать посменный режим работы в соцучреждениях и домах престарелых, где уральцы живут постоянно,