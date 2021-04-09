Ускоренный контейнерный сервис для предприятий нижнетагильского региона запускает холдинг «РЖД»

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская магистраль разработала сервис по ускоренной отправке грузов в контейнерах из Нижнего Тагила. Формирование контейнерных поездов будет осуществляться на грузовом терминале станции Нижний Тагил (ранее груженые контейнеры необходимо было сначала доставлять в Екатеринбург автотранспортом).

Составы будут следовать с повышенной скоростью по специально разработанному графику. Уже согласованы расписания для организации перевозок в Китай через железнодорожные погранпереходы Наушки, Забайкальск и Гродеково, а также на экспорт через морские порты Северо-Запада. К примеру, время в пути от Нижнего Тагила до припортовой станции Автово (Санкт-Петербург) составит трое суток, до станции Забайкальск на границе с Китаем – пять суток.

Комплексная услуга включает оформление полного пакета перевозочных документов, погрузочные операции, бесплатное (до 15 суток) хранение контейнеров на площадке СвЖД и другие опции. Так, предусмотрена возможность складирования необходимого объема продукции на грузовом терминале до завершения формирования ускоренного поезда. Загрузка контейнеров может осуществляться также на площадке клиента с последующей доставкой до железнодорожного терминала автотранспортом.

Фото: предоставлено СвЖД

Сервис позволит предприятиям Нижнего Тагила и близлежащих городов сокращать эксплуатационные расходы, обеспечивать доставку продукции конечному потребителю быстрее и «точно в срок».

По аналогичной схеме уже осуществляется обслуживание нескольких грузоотправителей (предприятия деревообработки) в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках комплексной услуги СвЖД предоставляет клиентам крупнотоннажные контейнеры и осуществляет погрузочные операции непосредственно на производственных площадках предприятий. Готовая продукция в контейнерах консолидируется на территории грузовых терминалов станций Войновка и Верхнекондинская. Там же формируются ускоренные контейнерные поезда назначением в порт Санкт-Петербурга и на приграничную станцию Гродеково соответственно. С начала 2021 года отправлено девять таких поездов.

Для формирования ускоренных контейнерных поездов используется инфраструктура Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, которая оперирует сетью грузовых терминалов на основных станциях СвЖД.