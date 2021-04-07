Фото: Анна Фадеева, страница «Аэровокзал аэропорта Уктус» на Facebook

В здании аэропорта «Уктус» предложили разместить музей гражданской авиации. С такой инициативой выступил директор столичного офиса архитектурного бюро Ralph Appelbaum Associates, архитектор Андрей Вовк, который ранее принимал участие в создании Ельцин Центра в Екатеринбурге. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Новый музей в реконструированном здании бывшего аэровокзала может быть включен в состав нового торгового комплекса, как уникальный культурный объект, считает архитектор.

Напомним, что к 2023 году на месте аэровокзала должен появиться большой транспортно-пересадочный узел, который будет состоять из нового автовокзала и ТЦ «Золотой». Этот проект предусматривает снос здания аэровокзала. В суде здание отстоять не удалось.