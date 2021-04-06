В Екатеринбурге временно изменится схема движения автобуса 57а

На время отменяются остановочные пункты «Вторчермет», «Поликлиника», «Общежитие» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно изменится схема движения автобуса, который курсирует по маршруту № 57а «ДМБ №9 - 2-я Новосибирская», это произойдет из-за закрытия движения по улице Окружной, от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской. Планируется, что новый маршрут будет актуален с 7 апреля по 25 июня этого года. Общественный транспорт будет ходить по следующим улицам: Титова-Ферганская-Патриса Лумумбы-Санаторная-2-я Новосибирская.

- На время объезда вводятся остановочные пункты: «Ферганская» по ул. Ферганская (в оба направления), «Магазин Клён» по ул. Санаторная (в оба направления), «Санаторная» по ул. 2-я Новосибирская (при движении к «2-я Новосибирская»), «Эскадронная» по ул. 2-я Новосибирская (при движении к «ДМБ № 9»), - сообщили в ЕМУП «Гортранс»

На время отменяются остановочные пункты «Вторчермет», «Поликлиника», «Общежитие».