В Екатеринбурге прокуратура проверит стройку в Академическом, где на рабочего упала плита

На 20-летнего гражданина Таджикистана упал кусок монолитной плиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района проверит стройку многоквартирного дома в Академическом после того, как стало известно, что один из иностранных рабочих получил травмы во время смены. По предварительным данным, на 20-летнего гражданина Таджикистана, который законно находился на территории России, упал кусок монолитной плиты. С многочисленными телесными повреждениями его увезли в больницу.

- По данному факту прокуратурой организованы проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего, в том числе на предмет соблюдения трудового законодательства в части охраны труда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Если во время проверки ведомство выявит нарушения, то в отношении виновных лиц примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.