В Свердловскую область привезут еще 41 тысячу доз вакцины «Спутник-V» от коронавируса

В Свердловской области продолжается вакцинация от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские медики в ближайшие дни ожидают новых поставок отечественной вакцины от коронавируса. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с болезнью заявил глава регионального управления Роспотребнадзора.

- У нас были перерывы в поставках вакцин. Но сейчас поставки уже возобновились, - говорит Дмитрий Козловских, главный санитарный врач Свердловской области. - В ближайшие дни мы ожидаем более 41 тысячи вакцины «Спутник-V», затем поступит еще более 9 тысяч доз. Также ждем 3 тысячи доз вакцины ЭпиВакКорона.

Добавим, что за минувшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 138 новых случаев коронавируса.