Госзаказ: тагильская колония поставляет 30 тысяч яиц в год

В ИК-12 привезли 500 куриц-несушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках государственного заказа исправительная колония №12 в Нижнем Тагиле поставляет 30 тысяч яиц в год. Подсобное хозяйство здесь постепенно растет.

Так, к примеру, совсем недавно здесь провели перепланировку и модернизацию третьего корпуса подсобного хозяйства: в помещении провели ремонт, поставили новые клетки для содержания птиц по категориям. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После обновления помещений сюда закупили 500 кур-несушек для увеличения рентабельности птицеводческого комплекса ИК-12.