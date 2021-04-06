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Экономика6 апреля 2021 11:02

Госзаказ: тагильская колония поставляет 30 тысяч яиц в год

Для подсобного хозяйства колония приобрела 500 кур-несушек
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В ИК-12 привезли 500 куриц-несушек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках государственного заказа исправительная колония №12 в Нижнем Тагиле поставляет 30 тысяч яиц в год. Подсобное хозяйство здесь постепенно растет.

Так, к примеру, совсем недавно здесь провели перепланировку и модернизацию третьего корпуса подсобного хозяйства: в помещении провели ремонт, поставили новые клетки для содержания птиц по категориям. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После обновления помещений сюда закупили 500 кур-несушек для увеличения рентабельности птицеводческого комплекса ИК-12.