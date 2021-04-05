Александр Высокинский возглавил делегацию Свердловской области на «ИННОПРОМЕ» в Ташкенте

Это первое выездное бизнес-мероприятие после снятия ряда ограничений из-за пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Высокинский возглавил выездную делегацию Свердловской области на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». В числе представителей уральцев около 40 предприятий. Примечательно, что рабочую группу сформировали по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

- Это первое выездное бизнес-мероприятие после снятия ряда ограничений из-за пандемии. Его цель — продвижение высокотехнологичной продукции на азиатский рынок, укрепление диалога с узбекскими партнерами, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уральский регион представит на международной площадке ряд новых технологий и образцов, которые разработаны на местных предприятиях. Выставка будет работать до 7 апреля. Примечательно, что в рамках проекта «ИННОПРОМ», кроме Екатеринбурга, может состояться в Египте и Индонезии.