В Екатеринбурге психотерапевты открывают бесплатные онлайн-консультации для пациентов

Чтобы записаться на прием, необходимо заполнить форму на сайте медицинского учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в психиатрической больнице № 3 начнет свою работу психотерапевтическая онлайн-группа поддержки и взаимопомощи. Это может помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не в состоянии пережить это самостоятельно. На сеансы приглашают людей, которые подверглись насилию, борются с зависимостями, имеют психотравмирующий опыт, находятся в состоянии утраты, а также попали в любую другую ситуацию, при которой необходима помощь.

- Во время сессий группы можно поделиться своей ситуацией и состоянием, принять и сказать слова поддержки, получить рекомендации от присутствующего на группе консультанта, - рассказывают в пресс-службе ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 3»

Чтобы записаться на прием, необходимо заполнить специальную форму на сайте медицинского учреждения, в которой необходимо указать контактные данные и тему своего обращения.