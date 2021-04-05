Свердловская область вошла в число регионов с самым высоким качеством городской среды

Уровень благоустройства свердловских городов на два балла превысил среднероссийский показатель и составил 179 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область сохранила свои позиции в топе регионов с самым высоким качеством городской среды. Согласно данным Минстроя РФ, по итогам 2020 года уровень благоустройства свердловских городов на два балла превысил среднероссийский показатель и составил 179 баллов. Также в минувшем году список населенных пунктов с самой благоприятной средой вернулся Краснотурьинск и впервые вошли Кировград и Березовский.

- Сегодня в регионе идет активный ремонт и строительство дорог, возводится новое жилье, обустраиваются парки, скверы, общегородские пространства, в городах появляется современная общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, в целом меняется качество жизни людей, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В департаменте информполитики объяснили, что индекс качества городской среды измеряется в баллах и оценивается по 36 критериям. Максимум, который может набрать каждый город - 360 баллов. Комфортной городская среда считается, если это значение составляет выше 180 баллов.