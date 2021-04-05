Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 апреля 2021 9:42

Свердловская область вошла в число регионов с самым высоким качеством городской среды

Уровень благоустройства свердловских городов на два балла превысил среднероссийский показатель
Алина СУРИНААлина СУРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Уровень благоустройства свердловских городов на два балла превысил среднероссийский показатель и составил 179 баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область сохранила свои позиции в топе регионов с самым высоким качеством городской среды. Согласно данным Минстроя РФ, по итогам 2020 года уровень благоустройства свердловских городов на два балла превысил среднероссийский показатель и составил 179 баллов. Также в минувшем году список населенных пунктов с самой благоприятной средой вернулся Краснотурьинск и впервые вошли Кировград и Березовский.

- Сегодня в регионе идет активный ремонт и строительство дорог, возводится новое жилье, обустраиваются парки, скверы, общегородские пространства, в городах появляется современная общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, в целом меняется качество жизни людей, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В департаменте информполитики объяснили, что индекс качества городской среды измеряется в баллах и оценивается по 36 критериям. Максимум, который может набрать каждый город - 360 баллов. Комфортной городская среда считается, если это значение составляет выше 180 баллов.