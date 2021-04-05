В Екатеринбурге начался поиск мужчины, пропавшего больше недели назад

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиск 29-летнего Татаринова Артема Сергеевича, пропавшего больше недели назад. О его местонахождении ничего не известно с 26 марта. К волонтерам с просьбой помочь в поисках обратилась жена мужчины. Она рассказала «Лиза Алерт», что Артем ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

- Был одет в черную ветровку, темно-синие спортивные штаны, черные короткие сапоги (угги) и черную кепку. С собой у него была черная барсетка, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: светло-русые, короткая стрижка

Если вы знаете, где может находиться Артем, сообщите инфоргу поиска Наталье по телефону 89043831748 или на горячую линию - 8 800 700 54 52.