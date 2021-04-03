В Изоплите спасли котика, застрявшего на высоком столбе среди электрических проводов

На столбе кот провел всю ночь. Фото: vk.com/zoo_spas_ekb

В поселке Изоплит накануне прошла спасательная операция. Спасали кота, который, убегая от собак, заскочил на самую верхушку старинного деревянного столба линии электропередач.

- Местная жительница, сообщившая о коте, рассказала: ночью проснулась от лая собак, который вдруг резко стих, а утром, выйдя за ворота, обратила внимание на то, что древесина на стоящем рядом столбе ободрана, - рассказывают в группе ЗооСпас в Екатеринбурге. - Тут она и обнаружила сидящего наверху кота.

Зооспасатель поднялся за котом и спустил его на землю. Позже нашлись и хозяева. Оказалось, что усатый жил в одном из соседних домов.