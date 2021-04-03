Уральцу, нашедшему в охотничьем домике порох, грозит уголовная ответственность

За хранение пороха мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Серове будут судить 64-летнего пенсионера из поселка Сосьва, у которого дома сотрудники полиции нашли охотничье ружье «ИЖ-27Е», на которое у него не было разрешения, а также три патрона и порох.

- Выяснилось, что в начале декабря 2014 года мужчина обнаружил порох в лесном массиве в охотничьем доме в 12 километрах от автодороги «Поселок Сосьва – село Романово», - уточняет Анфиса Семенова, дознаватель МО МВД России «Серовский». - Мужчина перенес найденное в рюкзаке в свой дом, хранил вещества до момента изъятия их сотрудниками полиции, не побеспокоившись об оформлении разрешения.

За незаконное хранение ружья его могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Ружье и патроны при этом, понятно, конфискуют. А вот за 600 граммов пороха, которые у него нашли, ответственность может быть и серьезнее. Ведь это уже «незаконное хранение взрывчатых веществ».

- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, - добавляют в полиции. - Ранее мужчина к какой- либо ответственности не привлекался. Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

В полиции напоминают, что в Свердловской области действует акция «Сдай оружие — получи вознаграждение!». Те, у кого есть оружие, взрывчатые вещества или устройства, боеприпасы, которые были, например, найдены или остались от умерших родственников, могут сдать «арсенал» в полицию, чтобы избежать ответственности за их хранение. В Серове, например, в прошлом году местный житель сдал гладкоствольное ружье и 400 патронов, за что получили 5 тысяч рублей.