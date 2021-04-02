В Свердловской области охотник покончил с собой

По итогам проверки следователи не нашли в случившемся признаков криминала Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области, в Ивделе, местный охотник покончил с собой. Как рассказал «КП» информированный источник, тело мужчины нашли родственники.

- Алексея нашли в доме без признаков жизни. По итогам проверки следователи не нашли в случившемся признаков криминала, - рассказал инсайдер.

Напомним, что на этой неделе в Полевском свел счеты с жизнью 16-летний подросток. Мальчик дождался, когда отец уйдет из квартиры, и совершил суицид