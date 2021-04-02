Угрожал ножом: в Нижнем Тагиле мужчина украл у 11-летнего мальчика два телефона

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В Нижнем Тагиле мужчина зашел за 11-летнем мальчиком в подъезд дома по улице Циолковского, 13 и, угрожая ребенку ножом, отобрал два телефона. Об инциденте в полицию сообщила мама мальчика.

Полицейские выяснили, что неизвестный, напавший на ребенка, проследил за ним, приметив его в магазине. Это подтвердили и записи с видеокамер. На кадрах силовики увидели, что схожий по описанию ребенком мужчина разговаривал с кассиром как раз в тот момент, когда мальчик оплачивал покупки маминым телефоном. Оперативникам удалось выяснить, что мужчина - частый посетитель в магазине, проживающий неподалеку.

- Установить его личность сотрудникам уголовного розыска не составило большого труда. Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В последний раз был осужден в 2007 году за совершение убийства и краж, освободился из мест лишения свободы только в прошлом году и проживает в соседнем доме, с тем, где произошло нападение на подростка, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Дата: Дома подозреваемого полицейские не застали, зато встретили его сразу же, когда вышли из здания. Тот прогуливался вместе приятелем, как ни в чем не бывало. Перед тем как задержать подозреваемого в краже сотрудники полиции досмотрели его и нашли сверток с предположительно наркотическим веществом. Сейчас он направлен на исследование. Также силовики изъяли у мужчины два украденных у мальчика телефона и вернули их маме с сыном.

Сейчас 47-летний мужчина находится под стражей. По статье 162 УК РФ (Разбой) ему грозит до десяти лет лишения свободы.