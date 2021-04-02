В Екатеринбурге 17-летнего парня, спалившего частный дом, приговорили к реальному сроку

Подросток получил срок за то, что вместе с другом проник в чужой дом и спалил имущество хозяина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил 17-летнего парня к одному году лишения свободы за поджог частного дома. Сам инцидент произошел еще 17 июня 2019 года. Подросток вместе с другом проникли в чужой дом. Там они собрали руками мусор, сложили его под лестницу вблизи деревянной балки, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

- Убедившись, что огонь внутри помещения указанного дома разгорелся, злоумышленники скрылись с места преступления. В результате произошло возгорание деревянных перекрытий и огонь стремительно распространился внутри дома. Вследствие возникшего пожара дом был уничтожен огнем, став полностью непригодным для использования по целевому назначению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На такой поступок парней подтолкнула ссора с хозяином дома. За день до этого молодые люди тайно проникли в помещение, принадлежащее неизвестному им мужчине, и сломали унитаз и напольную плитку. Их обнаружил хозяин дома. О произошедшем он сообщил в полицию, после чего отпустил парней.

В суде молодой человек вину не признал полностью, заявив, что в доме находился, но поджог не совершал. Тем не менее, суд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Также парню придется заплатить хозяину дома компенсацию причиненного поджогом ущерба в размере свыше 2,9 миллионов рублей.