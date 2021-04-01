В Нижнем Тагиле с поличным поймали мужчину, срезавшего провода в жилых домах

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле с поличным поймали мужчину, который срезал кабель в подвале жилого дома. Ранее в полицию уже обращались жильцы этого многоквартирника, которые рассказали, что неизвестный вынес порядка 30 метров проводов, из-за этого два подъезда остались без электричества. Свидетели рассказали, что заметили подозрительного мужчину, когда он вновь появился с пилой, квартиранты вызвали сыщиков.

- Задержанным оказался 42 - летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления тагильчанин, который только в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Выяснилось, что он причастен к нескольким аналогичным кражам в других домах. Похищенные провода он сдавал в пункт приема металлолома. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, его отпустили под подписку о невыезде.