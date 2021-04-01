Не хотел служить: в Невьянске будут судить парня, который принес поддельную справку в военкомат

В декабре 2020 года выяснилось, что заключение оказалось фальшивым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске будут судить 20-летнего парня, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Следствие полагает, что, получив повестку в октябре 2020 года, парень пришел на медицинскую комиссию и принес поддельную справку, в которой указывалось, что он временно не годен для похода в армию, хотя настоящих оснований для такого шага у него не было.

- В дальнейшем данный гражданин был направлен на дополнительное медицинское освидетельствование в медицинское учреждение Кировграда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В декабре 2020 года выяснилось, что заключение оказалось фальшивым, из-за этого на молодого человека завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.