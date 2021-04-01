В Екатеринбурге на год перенесли концерт культовой группы Bring Me the Horizon

Инстаграм «Bring Me the Horizon»

В Екатеринбурге перенесли на год концерт культовой британской рок-группы «Bring Me the Horizon». Выступление должно было состояться 20 мая 2021 года в международном выставочном центре «ЭКСПО». Однако планы группы нарушила пандемия и продление режима повышенной готовности по коронавирусной инфекции. Организаторы уверяют, что коллектив приедет в уральскую столицу 20 апреля 2022 года.

- Грустим вместе с вами. Купленные билеты на майский концерт будут действительны на новую дату в следующем году, - отмечают в пресс-службе центра «ЭКСПО».

Напомним, группа собиралась устроить тур по городам России в 2021 году. Музыканты хотели посетить Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару и другие города нашей страны. В последний раз в Екатеринбург рокеры приезжали в 2009 году.