В Нижней Салде аптеку оштрафовали на 50 тысяч за отсутствие лекарств

Аптека нарушала федеральный закон и работала с несоответствием лицензионным требованиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Салде местная аптека получила штраф за то, что в ее ассортименте не было необходимого минимума лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания медицинской помощи. Прокуратура начала проверку после жалобы, оказалось, что заведение нарушает федеральный закон и работает с несоответствием лицензионным требованиям.

- В отношении «Центральной районной аптеки № 42» возбудили административное дело за осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению областного арбитражного суда аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.