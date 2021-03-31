В Екатеринбурге ищут свидетелей столкновения автобуса и велосипедиста на Гурзуфской

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция разыскивает свидетелей аварии, в результате которой автобус наехал на велосипедиста и скрылся с места ДТП. Авария произошла 30 марта на улице Гурзуфской. Владелец автобуса Ford Transit нарушил минимальный интервал между участниками движения, в результате произошло столкновение. 57-летнего велосипедиста с травмой головы и ключицы доставили в городскую больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен водитель автобуса. Им оказался 66-летний мужчина, имеющий стаж вождения 23 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 5 раз, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина пояснил, что вез автобус на ремонт и в момент ДТП ехал в нем один, он предположил, что велосипедист упал по своей вине. Участники столкновения дают противоречивые показания, поэтому полиция просит позвонить по телефонам +7(908)632-43-67 или 02, чтобы установить истинную причину аварии.