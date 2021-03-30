В Екатеринбурге будут судить банду молодых угонщиков отечественных автомобилей

Очевидно, что молодые люди надеялись на свою безнаказанность из-за возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении банды молодых угонщиков. Свои преступления трое парней совершали в 2019 году в разных районах города, на тот момент им было по 17-18 лет. По версии следствия, для похищения преступники выбирали отечественные автомобили, заводили машину с помощью подручных средств, уезжали кататься, а позже бросали авто. Также они похищали из салона ценные вещи и инструменты. Примечательно, что некоторые легковушки находили со значительными механическими повреждениями.

- Кроме того, старшему из обвиняемых - молодому человеку 2001 года рождения, инкриминируется еще и совершение нескольких преступлений по статье «Изнасилование несовершеннолетней, совершенных в 2020 году, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Очевидно, что молодые люди надеялись на свою безнаказанность из-за возраста. Однако в полиции посчитали иначе. Уголовные дела уже отправили в суд на рассмотрение. А самого старшего угонщика заключили под стражу.