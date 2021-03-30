ГУФСИН опровергает заявление хакера Козловского о давлении в СИЗО

Козловский два года находится в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в интернете появилась информация о том, что на организатора хакерской группировки Lurk Константина Козловского, который находится в СИЗО-1 в Екатеринбурге, оказывается давление, и что его жизни угрожает опасность.

В ГУФСИН эту информацию опровергают. В ведомстве говорят, что мужчина содержится в одиночной камере, где установлено круглосуточное наблюдение. Также с обвиняемым регулярно общается психолог. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В самом ведомстве отмечают, что Козловский не жаловался на условия содержания и давление в течение двух лет, которые он провел здесь.

Группировка Lurk обвинялась в хищении крупных сумм со счетом отечественных компаний и банков.