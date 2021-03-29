У Сысерти появился город-побратим, расположенный в Европе

Боснийский Приедор: Фото: департамент информационной политики Свердловской области

У Сысерти появился город-побратим, который находится в Боснии и Герцеговине. Главы европейского Приедора и уральского городка подписали соглашение о развитии прямых контактов между хозяйствующими субъектами городов, сотрудничества в сфере культуры, образования, туристические обмены. Международные связи помогут муниципалитету более успешно реализовать инвестиционные задачи, сделают жизнь горожан интересной, разнообразной.

- Приедорцы также видят в сотрудничестве большие возможности и называют соглашение первым шагом для налаживания более тесного взаимодействия, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первым мероприятием станет презентация туристического потенциала региона и инвестиционных проектов Приедора. Уральский и Балканский города обсудят сотрудничество в области горного, санаторно-курортного, экологического и приключенческого туризма.