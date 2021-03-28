На Уктусе таксист, перевозивший маму с дочкой, протаранил столб

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На Уктусе сегодня, 28 марта, таксист «Ситимобил», перевозивший маму с дочкой, протаранил столб. ДТП произошло около семи утра по адресу Самолетная, 110, корпус 1. 30-летняя женщину и семилетнюю девочку с травмами госпитализировали в больницу.

- Водитель 1999 года рождения на автомобиле Nissan Almera двигаясь по улице Самолетная со стороны улицы Щербакова в сторону Южного проезда, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на столб освещения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Врачи диагностировали у женщины сотрясение головного мозга, а у девочки вывих правого бедра. В этом ДТП, возможно, никто бы не пострадал, если бы мама с дочкой были пристегнуты. Но они не смогли этого сделать, так как ремни безопасности не работали. Об этом женщина сама рассказала сотрудникам ГИБДД.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Дети до 7 лет должны перевозиться в детских удерживающих устройствах, - напомнили в ГИБДД. - Детям от 7 до 12 лет на заднем сиденье машины разрешается перевозиться только с использованием штатного ремня безопасности, но на переднем сиденье автомобиля несовершеннолетний должен размещаться в детском удерживающем устройстве.

Инспекторы также рекомендуют пользоваться только официальным такси, информация о машинах которого есть у оператора. А если у автомобиля есть неисправности, например, не работают ремни безопасности, от поездки на такой машине следует отказаться во избежание травм.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru