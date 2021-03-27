На Сортировке во время пожара местные жители эвакуировали семью с ребенком

Надворные постройки загорелись около 22 часов в пятницу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге около 22 часов в пятницу 26 марта рядом с одним из частных домов по улице Енисейской в микрорайоне Сортировка загорелись надворные постройки возле одного из домов. За считанные минуты огонь мог перебраться на жилой дом. В этом время дым уже окутал несколько ближайших улиц частного сектора.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Еще до приезда пожарных двое местных жителей вывели из дома семью из трех человек с ребенком. Прибывшие на место ЧП огнеборцы смогли не допустить распространения огня на жилое строение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- В 0:54 пожар локализовали на площади 75 квадратных метров, а в 1:13 ликвидировано открытое горение, после чего огнеборцы провели проливку и разборку сгоревших конструкций. Пострадавших в пожаре нет, - рассказывают в пресс-службе МЧС. – В тушении было задействовано пять единиц пожарной техники и 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.