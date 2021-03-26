В Асбесте 43-летний мужчина попался на взятке инспекторам ДПС

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Асбесте задержали 43-летнего жителя села Обуховское за попытку дать взятку инспекторам ДПС. Накануне его автомобиль остановили на 23 километре трассы «Асбест – Белоярский». Во время проверки полицейские заподозрили, что водитель за рулем пьян. Мужчину пригласили в патрульную машину, чтобы составить протокол.

- При составлении материала водитель, работающий установщиком натяжных потолков, предложил сотруднику ДПС денежное вознаграждение в размере 33 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности. В подтверждение своих намерений нарушитель положил на консоль патрульной автомашины 3 000 рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские отказались принимать деньги и сообщили об этом в дежурную часть. За это ему грозит до двух лет лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за отказ от проверки на алкогольное опьянение.