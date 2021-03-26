На Урале прокуратура проводит проверку после гибели женщины-инвалида во время пожара

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Краснотурьинске в минувшую среду, днем 24 марта произошла трагедия. Надышавшись угарным газом во время пожара, в машине скорой помощи скончалась 57-летняя женщина-инвалид второй группы. Возгорание произошло в ее квартире на первом этаже четырехэтажного дома на улице Средняя. Спасатели обнаружили женщину во время тушения огня. В прокуратуре решили провести проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии.

- Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности, а также законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, поскольку погибшая женщина являлась инвалидом II группы, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По предварительным данным причиной пожара стало небезопасное использование обогревателя.

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