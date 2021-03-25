В Свердловской области начали выдавать разрешения на весеннюю охоту

По традиции эта процедура начинается за 45 дней до начала сезона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области началась выдача разрешений на весеннюю охоту, по традиции эта процедура начинается за 45 дней до начала сезона. В «южных» районах области старт этому периоду будет дан 25 апреля, а завершится он 4 мая. Сразу после этого с 5 по 14 мая пройдет сезон «северных» районов. Любители лесного отдыха смогут добывать различную пернатую дичь: от уток до глухарей.

- Охотники могут подать заявления на выдачу разрешения в областной департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира лично, через Единый портал государственных услуг или по месту жительства, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Примечательно, что на весенний сезон охоты этого года рассчитано максимально возможное количество разрешений, так как не были использованы лимиты 2020 года. Также с 1 апреля будет разрешена охота на медведя.