На Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за 17-летним парнем на питбайке

Молодому человеку выписали два штрафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Арти Свердловской области инспекторы ГИБДД устроили погоню за 17-летним парнем на питбайке. Молодого человека попросили остановиться, когда он проезжал на перекрестке улиц Козлова и Рабочей Молодежи. Но он проигнорировал требование полицейских и поехал дальше, пытаясь скрыться от инспекторов.

В итоге на улице Овсеенко на заснеженной дороге питбайк занесло, и он опрокинулся, уронив водителя. К счастью из-за небольшой скорости парень не получил травм. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что пытался скрыться, так как у него нет прав.

- Юноша осознавал, какая ответственность ему грозит за управление без прав, именно поэтому он пытался скрыться и избежать наказания. Молодой человек рассказал, что приобрел питбайк самостоятельно на карманные деньги, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Парень живет в Екатеринбурге. В Арти он приехал из Екатеринбурга к родственникам. За невыполнение требования сотрудника полиции об остановке и за управление транспортом без прав ему выписали штрафы.

В ГИБДД напомнили, что питбайки являются спортинвентарем и предназначены исключительно для тренировок и соревнований в специально отведенных местах. Их использование в качестве средств передвижения по дорогам общего пользования запрещено. Также Госавтоинпекторы призвали родителей ограничить доступ к транпорту несовершеннолетних, не имеющих водительских прав.

- Отсутствие навыков вождения, а также водительских удостоверений грозит не только штрафами для юных водителей, их законных представителей и собственников транспортных средств, но и чревато совершением ДТП, получением травм и гибели людей. При ДТП бремя по выплате компенсаций и ущерба за причиненный вред ложится на плечи законных представителей несовершеннолетних, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru