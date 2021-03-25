Музыка будет играть со 100 сцен в центре Екатеринбурга Фото: Галина Соловьева

На «Уральской ночи музыки» хотят выступить 7 364 музыканта (2 268 коллективов) из 20 стран, в числе которых Пуэрто-Рико, Беларусь, Великобритания, Германия, Израиль, Индонезия и другие. Заявки прислали исполнители из 238 городов. Анкеты принимались от артистов любых жанров: начиная от традиционных этнических направлений музыки до пост-техно. Однако все музыканты смогут выйти ан сцены фестиваля. Им предстоит пройти процесс отбора музыкальными экспертами.

- Если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене, хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца! Артисты готовы приехать выступать из далеких уголков планеты и с разных концов нашей страны! - рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

Эксперты оценят качество музыкального материала, эмоциональный отклик и опыт концертной деятельности и участия в музыкальных фестивалях всем исполнителей. В качестве жюри выступят 100 представителей музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России. Среди экспертов: представители «Яндекс.Музыки», Music Development Russia, Sony Music Entertainment Russia, JBC Promotion, Universal Music и многие другие.

«Уральская ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 25 июня. Музыка будет играть со 100 сцен в центре города.