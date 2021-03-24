Детей на это время переведут на занятия в частные бассейны или другие муниципальные спортивные учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два крупных бассейна закроются на ремонт. Планируется, что объекты в спорткомплексах «Юность» и «Калининец» прервут свою работу летом этого года, а завершится реконструкция в 2022 году. Примечательно, что детей на это время переведут на занятия в частные бассейны или другие муниципальные спортивные учреждения.

- На оба объекта разработана проектно-сметная документация, в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры. Также отремонтируют бассейн «Кристалл», когда он перейдет в муниципальную собственность, - заявил начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина во время 51 заседания городской думы.

Также Людмила Фитина отметила вопрос реконструкции культурно-оздоровительного спортивного комплекса «Россия». До 2023 года работ на объекте не запланировано.