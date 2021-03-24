На свалке в Екатеринбурге нашли снаряд

Подозрительную находку нашли на мусорно-сортировочном центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на мусорно-сортировочном центре, расположенном на Евгения Савкова,100, обнаружили боевой снаряд. Правда, как выяснилось позже, угрозы он не представлял.

- На место вызвали сотрудников «Урал-Вымпел». В ходе осмотра взрывотехники пришли к выводу, что снаряд не содержит взрывных веществ, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Наш собеседник уточнил, что взрывотехники забрали находку с собой. Помимо этого снаряда других подозрительных предметов в партии мусора не обнаружили.