В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило жилые дома

На место аварии выезжали сотрудники Водоканала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером в Пионерском произошла крупная коммунальная авария. По словам очевидцев, прорыв трубы произошел на Блюхера. Вода разлилась по улице и начала топить частные дома на Сахалинской.

- У нас по щиколотку вода стоит в доме, - рассказали подписчики группе ВКонтакте Инцидент Екатеринбург.

В «Водоканале» жителям подтопленных домов по телефону сказали, что бригада выехала на место, чтобы разобраться в причине аварии, а воду откачают, если будет возможность.

- На место выехало сразу две бригады, они работали до 22 часов по локализации аварии: откачивали воду, производили отключение. На месте обнаружили, что разорвало задвижку на трубопроводе диаметром 600 мм, - рассказали в пресс-службе «Водоканала». - Они установили заглушку на воздушнике и запустили водоводы.

Повреждение устранили к двенадцати ночи.