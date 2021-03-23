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Общество23 марта 2021 18:16

Больше 73 тысяч екатеринбуржцев привились от коронавируса

Вторым компонентом вакцинировались 57 тысяч человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На данный момент в городе действуют 42 прививочных кабинета в 16 больницах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже более 73 тысяч человек сделали прививку от коронавируса. Примечательно, что это показатель тех, кто вакцинировался первым компонентом, тех, кто привился повторно, как и положено правилам, чуть меньше: почти 57 тысяч человек. На данный момент в городе действуют 42 прививочных кабинета в 16 больницах, также сформированы пять мобильных пунктов и восемь прививочных бригад.

- Массовая вакцинация играет существенную роль в нормализации эпидемиологической обстановки. От того, насколько эффективно мы решим поставленные задачи по вакцинированию населения, зависит, как скоро мы выйдем из режима ограничений, – заявляют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга со ссылкой на исполняющего обязанности Главы Екатеринбурга Игоря Сутягина.

Напомним, поставить прививку от инфекции может любой желающий, записавшись по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портал Госуслуг.