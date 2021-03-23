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Общество23 марта 2021 16:23

На Белоярской атомной электростанции отключился четвертый энергоблок

Что стало причиной, пока неизвестно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Это произошло в 14:05 по местному времени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 23 марта на Белоярской атомной электростанции по неизвестной причине отключили четвертый энергоблок. Это произошло в 14:05 по местному времени. Что стало причиной для такого решения, пока неизвестно. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

- Энергоблок № 3 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком. Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет, - рассказали в пресс-службе Белоярской АЭС.

Уточняется, что радиационный фон на территории Белоярской атомной электростанции находится на уровне естественных значений природного фона.