Ученые создали съедобную пищевую пленку для упаковки продуктов

В чашке Петри пленка из феруловой кислотой и альгината натрия, сформированная на поверхности стекла. Фото: пресс-служба УрФУ

Ученые из Индии и России создали съедобные пищевые пленки для упаковки фруктов, овощей, птицы, мяса и морепродуктов. Пленки состоят из натуральных компонентов, безопасны для здоровья и окружающей среды. Кроме того, они водорастворимы: за 24 часа растворяются почти на 90%.

-Мы создали три вида пищевых пленок на основе широко известного природного полимера из морских водорослей — альгината натрия. Его молекулы обладают пленкообразующими свойствами. Главное преимущество альгината — в воде он действует как жидкий гель, — рассказывает специалист по пищевым продуктам, старший научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Раммохан Алуру.

Упаренный раствор полимера альгината натрия. Фото: пресс-служба УрФУ

«Сшивали» молекулы альгината природным антиоксидантом — феруловой кислотой. Она делает пленку не только прочной, но и гомогенной, более жесткой, продлевает «жизнь» продуктам.

По словам ученых, специального оборудования для производства пленок не требуется. В промышленных масштабах их могут создавать производители пищевой продукции и пленок.

- Изготовлять их можно и на заводе по производству полимеров. Единственное условие — он должен соответствовать стандартам, которые предъявляются к пищевым производствам. А если рядом океан, который является неисчерпаемым источником таких водорослей, то создавать такие пленки будет достаточно просто, - отметил профессор кафедры органической и биомолекулярной химиии УрФУ Григорий Зырянов.

Раммохан Алуру и Григорий Зырянов в составе международной научной группы создали съедобные пищевые пленки для упаковки продуктов. Фото: пресс-служба УрФУ

Над созданием пленок работали ученые двух университетов Индии, УрФУ имени Ельцина и Института органического синтеза УрО РАН.

СПРАВКА

Альгинат натрия — широко известный съедобный биополимер природного происхождения. Применяется в качестве загустителя и стабилизатора (пищевая добавка E401). Его используют в производстве продуктов питания, фармацевтике, косметологии, тканевой инженерии, включая восстановление кожи, костей, печени и мышц.

Феруловая кислота — универсальный природный антиоксидант, пищевой компонент, производное коричной кислоты. Обладает широким спектром фармакологических свойств, в частности, противовоспалительным, противоопухолевым, антитоксическим, гепато- и кардиопротекторным, противовирусным и противобактериальным действием. Применяется в фармацевтике в антиоксидантных, противораковых, противомикробных и противовоспалительных препаратах.