Эксперты назвали ожидаемую зарплату жителей Свердловской области

По сравнению с февралем 2020 года зарплатное предложение в Свердловской области выросло на 0,6%, а зарплатные ожидания – на 1,7% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на февраль 2021 года жители Среднего Урала надеются на зарплату в 40 916 рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе в районе 45 тысяч рублей.

- По сравнению с февралем 2020 года зарплатное предложение в Свердловской области выросло на 0,6%, а зарплатные ожидания – на 1,7%. В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты увеличились на 1,4%, ожидаемые – на 1,8%, - отмечают аналитики Head Hunter.

Стоит добавить, что за два года в Свердловской области предлагаемые зарплаты выросли на 4,4%.