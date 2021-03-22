В Екатеринбурге иномарка столкнулась с машиной, в которой ехали дети

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Химмаше в столкновении двух легковушек пострадали два ребенка. Авария произошла на улице Грибоедова, Водитель машины Mazda во время поворота на зеленый сигнал светофора не уступил Renault, ехавшему навстречу, в результате чего и произошло ДТП. Во французской иномарке вместе с отцом ехали 11-летняя девочка и 2-летний мальчик, дети находились на заднем сидении и перевозились по технике безопасности, что помогло избежать серьезных травм.

За рулем Mazda ехал 60 –летний мужчина со стажем вождения 34 года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Он пояснил, что не увидел Renault из - за ослепившего его яркого солнца, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей и проводят дознание по факту аварии.