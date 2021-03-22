В Свердловской области закупят автобусы для детей на 17,5 миллионов

Три желтых автобуса будут стоить 17,5 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области опубликовало конкурс на поиск подрядчика, который поставит в регион три новых автобуса для детей. Начальная стоимость контракта 17,5 миллионов рублей. Заплатят компании, которая выиграет, из бюджета региона.

Согласно техзаданию, автобусы должны быть окрашены в желтый цвет, спереди и сзади должна быть надпись «Дети» со светоотражающей маркировкой. В машине должно быть от 30 до 40 посадочных мест, каждое должно быть оснащено ремнем безопасности. Еще как минимум два места должно быть для взрослых сопровождающих. Также согласно документам, в салоне должны быть полки для ручной клади детей.

Автобусы будут покупать новые, изготовленные не раньше 2021 года. Заявки компании могут подавать до 29 марта 2021 года.