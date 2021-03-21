Требовали явку с повинной: на Урале полицейские избили 50-летнего слесаря

Пока обвинение предъявлено лишь одному сотруднику МВД Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 50-летнего слесаря из Ревды. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, в данный момент обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено лишь одному сотруднику – 26-летнему лейтенанту.

В октябре 2019 года полицейские расследовали кражу запчастей для тепловоза, которые пропали со склада. Ущерб составил почти 400 тысяч рублей. Предположительно, не сумев раскрыть преступление, полицейские попробовали выбить явку с повинной из слесаря «НЛМК-Урал».

Мужчина сообщил об избиении 3 апреля 2020 года.

- Слесарь пояснил, что сотрудники уголовного розыска применили наручники, несколько раз ударили его ногами по внутренней части ног, при этом требуя написать явку с повинной. Над мужчиной издевались пять часов. У него зафиксирована тупая травма живота, - рассказал инсайдер «КП».

В отделе полиции Ревды также проводится служебная проверка.