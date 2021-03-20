Автомобилистов попросили не мешать убирать снег с улиц Екатеринбурга

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга попросили автомобилистов не мешать коммунальщикам убирать снег. В субботу, 20 марта, с самого утра город заметает, а на борьбу с осадками вышли сотни машин спецтехники. По данным Госавтоинспекции, сотрудникам полиции приходится сопровождать трактора, которые чистят дороги.

- Госавтоинспекция обращается с просьбой к жителям уральской столицы не парковать автотранспорт вдоволь обочин, в парковочных карманах и в местах, где стоянка автомобиля на проезжей части помешает уборке от снега, также строго соблюдать требования дорожных знаков и с пониманием отнестись к принимаемым мерам, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, уральские синоптики предупредили о метели на 20 марта и также просят соблюдать правила безопасности.